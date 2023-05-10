Tavşanlı'da trafik haftası çeşitli etkinliklerle devam ediyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde trafik haftası etkinlikleri devam ediyor.

Tavşanlı'da Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Tavşanlı Belediyesi'ne bağlı trafik ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı.

Stantlarda trafik ve emniyet kurallarına ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtılıyor.

Trafik ekipleri tarafından vatandaşlara, trafikte uyulması gereken kurallar, kask ve emniyet kemerinin önemi ile alakalı bilgiler veriliyor.

Belediye Başkanı Mustafa Güler, başkan yardımcıları Naci Erarslan, Mehmet Ali Akar ve Furkan Dinçer açılan standı ziyaret ederek tanıtım çalışmaları hakkında bilgiler aldı.