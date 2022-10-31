Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydan gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Çevre yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Hakan Dirgin yönetimindeki Karayollarına ait 16 AEA 330 plakalı araç, Tunçbilek istikametine gittiği sırada, karşı yönden gelen ve ilçe istikametine dönen C.A. yönetimindeki 43 UD 329 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, Karayolları araç sürücüsü Hakan Dirgin hayatını kaybederken, yaralı minibüs sürücüsü C.A., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.