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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi öldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.


M.A. (47) yönetimindeki 10 ZA 492 plakalı otomobil, Kütahya - Tavşanlı Çevre Yolu Kuruçay Kavşağı'nda, Ahmet Vural (71) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Vural, 112 Acil sağlık ekiplerince olay yerinde yaptıkları müdahale sonrasında Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Yaralı motosiklet sürücüsü doktorların burada yaptığı tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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