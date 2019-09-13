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Tavşanlı'da trafik kazası, 1 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 15. kilometresinde Çobanköy Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı-Kütahya karayolu 15. kilometresinde Emin Karakaya'nın yönetimindeki 26 BD 228 plakalı hafif ticari aracın, Tavşanlı istikametine giden Ahmet Akar yönetimindeki plakasız motosiklete arkadan çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü Ahmet Akar yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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