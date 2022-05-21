İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralanırken, yanında bulunan yolcu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Selçuk Ç. (24) idaresindeki plakası belirtilmeyen araç, saat 02.30 sıralarında Tavşanlı ilçesi Karacakaş Köyü istikametine gittiği esnada şarampole devrildi.


Kazada, hurdaya dönen araçta sürücü yaralanırken yanında bulunan Onur Topçu (22) olay yerinde hayatını kaybetti.


Yaralı sürücü Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edilirken, Topçu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.


Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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