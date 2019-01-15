Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Haşim Benli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 43 UN 610 plakalı otomobil ile İ.A. idaresindeki 43 ER 351 plakalı motosiklet çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü İ.A. yaralandı. Yaralı İ.A. 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.