Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Göbel Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göbel Köyü ile Termal tesisler kavşağında Ü. T. yönetimindeki 43 U 4943 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Kazada, sürücü Ü. T. yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.