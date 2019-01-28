Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı-Emet karayolu 16 . kilometresi Çörtlen Dere Mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Emet istikametine gitmekte olan Mehmet K. idaresindeki 16 NY 029 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Ali D. yönetimindeki 43 PN 220 plakalı araç çarpıştı.

Kazada, sürücü Mehmet Ali D. yaralandı.

Yaralı sürücü 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.