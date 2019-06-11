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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı ilçesine 42 kilometre uzaklıktaki Balıköy Beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Simav'dan Balıköy istikametine gitmekte olan Erol Ferlikaş yönetimindeki 43 AAC 020 plakalı domates yüklü kamyon virajı alamayarak yoldan çıktı. Kazada sürücü Erol Ferlikaş, sıkıştığı şoför kabininden Tavşanlı Belediyesi itfaiye kurtarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu güçlükle çıkartıldı.


Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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