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Tav?anl?'da trafik kazas?: 1 yaral?

K?tahya’n?n Tav?anl? il?esinde meydana gelen trafik kazas?nda 1 ki?i yaraland?.

K?tahya'n?n Tav?anl? il?esinde meydana gelen trafik kazas?nda 1 ki?i yaraland?.


Kaza,Tav?anl? il?esi Durak Mahallesi ?evre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. ?ddiaya g?re, ak?am saatlerinde yolun kar??s?na ge?mek isteyen kad?n yaya H.K.'ya, Y.M.'nin kulland??? 43 AAL 350 plakal? hafif ticari ara? ?arpt?.


Kazada, yaral? kad?na ilk m?dahale Tav?anl? 112 Ekipleri taraf?ndan yap?ld?. Yaral? H.K. ilk yap?lan ilk m?dahalenin ard?ndan, Tav?anl? Do?. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kald?r?ld?.

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