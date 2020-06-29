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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy Beldesi Madanlar Köyü yakınında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Madanlar Köyü istikametinden Dümrek Hüseyinpaşa Köyü istikametine seyreden Halil İbrahim V.'ın kullandığı 43 RV 897 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Abdülhüseyin K. idaresindeki 43 UE 853 Plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 43 UE 853 plakalı araç içerisinde bulunan Abdi Baki Ş. yaralandı.


Yaralı 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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