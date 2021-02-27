Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Durak Mahallesi çevre yolu tren garı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yusuf Altay idaresindeki 43 SS 235 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak orta aydınlatma direğine çarparak takla attı. Kazada, araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı sürücü itfaiye ekiplerinin de yardımı ile araçtan çıkarılarak, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.