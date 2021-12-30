Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tunçbilek-Domaniç yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Domaniç istikametinden Tunçbilek istikametine gitmekte olan Mustafa Y.'nun kullandığı 43 UR 923 plakalı motosiklet, Tunçbilek istikametinden gelip sola dönüş yapmaya çalışan Mahmet K.'nin kullandığı 43 S 5020 plakalı işçi servisi ile çarpıştı.Kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Y. yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.