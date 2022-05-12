İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil yaklaşık 10 metreden uçarak bir evin önüne düştü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil yaklaşık 10 metreden uçarak bir evin önüne düştü.


Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Dedeler Caddesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 10 metre yükseklikten bir evin önüne uçtu.


Edinilen bilgiye göre, H.Ç. (23) yönetimindeki 58 TRH 325 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki şarampole uçtu.


Kazada, sürücü H.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü çevreden görenlerin de ihbarı ile 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.


Polis, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.