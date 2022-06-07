İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı çevre yolu Kuruçay kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, H.Ç. yönetimindeki 43 UH 844 plakalı kamyon aynı istikamete giden D.G. idaresindeki 43 HS 635 plakalı otomobile arkadan çarptı.


Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan T.G. yaralandı. Yaralı T.G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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