Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı ilçesi Emet Karayolu birinci kilometresinde Ada Köprüsü Çardaklı kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Tepecik istikametine seyir halinde olan H.D. yönetimindeki 43 UZ 980 plakalı otomobil Çardaklı yoluna döndüğü esnada arkasından gelen E.K. yönetimindeki 43 PA 959plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 43 UZ 980 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan A.D. yaralandı.

Yaralı, 112 Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.