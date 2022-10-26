Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Tavşanlı Balıkesir karayolu 8. kilometresi Sorkun mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesinden Harmancık ilçe istikametine giden Hüseyin G. İdaresindeki 43 HN 371 plakalı otomobil ile Harmancık'tan Tavşanlı ilçesine seyir halinde olan Ufuk Ö. idaresindeki 16 AAC 35 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada 16 AAC 35 otomobilde yolcu konumunda bulunan Muhammet Ş. yaralandı. Yaralı, 112 ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.