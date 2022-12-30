Tavşanlı'da trafik kazası, 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çırçırçeşme Mahallesi Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.Y. yönetimindeki 43 FL 638 plakalı otomobil ile çevre yolu üzerinde Kütahya istikametine seyir halinde iken, D. A. idaresindeki 16 N 7327 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 16 N 7327 plakalı otomobil sürücüsü D. A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tavşanlı Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tavşanlı Belediyesi temizlik ekipleri, yolun trafiğe kapanan kısmının yeniden açılması için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.