Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı İlçesi Harmancık Karayolu 9. kilometrede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Harmancık'tan Tavşanlı ilçesi istikametine gitmekte olan Bilal E.(27) yönetimindeki 43 ES 696 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü Bilal E. yaralandı.

Yaralı sürücü 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.