Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı Tunçbilek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T. idaresindeki otomobilin Tavşanlı'dan Tunçbilek istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkması ile trafik kazası meydana geldi.Kazada, sürücü N.T. yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.