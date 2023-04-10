Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Tunçbilek caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Y. idaresindeki 43 ACL 994 motosikletin Tunçbilek'ten Tavşanlı istikametine seyir halinde iken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşmesi ile trafik kazası meydana geldi. Kazada, sürücü H.Y. yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı