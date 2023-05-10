Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza Yeni Mahalle Sadık Pembe Caddesi Adnan Menderes Bulvarı kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İsmail G. (37) idaresindeki 43 AB 116 plakalı araç ile Kerem A. (19) idaresindeki 43 AEC 076 plakalı motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.