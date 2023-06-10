Tavşanlı'da trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Çırçırçeşme Mahallesi çevre yolu üzeri ışıklı kavşakta Kütahya istikametine gitmekte olan Yüksel B. idaresindeki 43 ZC 084 plakalı otomobil ile Adliye binası önüne dönmekte olan Mustafa K. idaresindeki 43 LA 266 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.