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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kütahya Karayolu'nun 2. kilometresinde meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, Kütahya istikametine gelmekte olan Halil Uçar yönetimindeki 43 FH 039 plakalı otomobil yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Ayfer Uçar yaralandı.


Yarılılar, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altı alındı.

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