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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı-Harmancık karayolunun 6. kilometresi Sorkun Boğazı mevkisinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Yusuf D. idaresindeki 43 AAT 255 plakalı otomobil Sorkun Boğazı mevkiinde önüne domuz çıkması sonucu trafik kazası meydana geldi.


Kazada, otomobilde bulunan H.D. ve K.D. yaralandı.


Kaza sonrası çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürdü.


Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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