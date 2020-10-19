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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı Kütahya karayolu 10. kilometresinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya'dan Tavşanlı istikametine gitmekte olan N.Ş. yönetimindeki 34 NUH 08 plakalı otomobil, Şahmelek mevkiinde dolu yağışının da etkisi ile yoldan çıkarak yaklaşık 20 metre uçuruma yuvarlandı.


Kazada, sürücü N.Ş. ve K.D. yaralandı.


Yaralılar o sıra Kütahya'dan görevden dönmekte olan 112 Acil servis ve Tavşanlı'dan 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale sonrası Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü.


Jandarma kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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