İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tavşanlı çevre yolu Karaca Sokak kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Ahmet T. (36) yönetimindeki 43 SD 171 plakalı otomobil Karaca Sokak kavşağında U dönüşü yaptığı sırada karşı istikametten gelen Murat M. (21) idaresindeki 43 PA 711 plaka sayılı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, otomobil sürücüsü Murat M. ile yolcu olarak bulunan Bayram M. (17) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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