Tavşanlı'da trafik kazası 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Yeni Mahalle Ertuğrul Gazi Caddesi'nde Ayşe Ö. idaresindeki elektrikli bisiklet kavşakta dönüş yaptığı sırada devrilmesi ile meydana geldi.

Devrilmenin etkisiyle sürücü Ayşe Ö. ve arkasında yolcu konumunda bulunan Emine Ç. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.