Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Haşim Benli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. yönetimindeki 43 ES 680 plakalı otomobil ile F.E. idaresindeki 43 AEB 508 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklette bulunan sürücü F.E. ve H.G. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.