Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde seyir halindeki otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Tavşanlı İlçesi Harmancık Karayolu 22. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Harmancık ilçesi istikametine gitmekte olan Meryem Dumlu (30) yönetimindeki 41 N 1662 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikamete geçerek takla attı. Kazada, sürücü Meryem D. ve yanında bulunan 3 yaşındaki Ayaz Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.