Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı Emet karayolu Karaköy kavşağında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ferat Y.'nin (68) idaresindeki 43 HH 939 plakalı otomobil Emet ilçe istikametine gittiği esnada, Hasan D.'nin (64) yönetimindeki 43 FV 917 plakalı otomobili solladığı sırada sol arkasından çarparak şarampole gitti.
Kazada, sürücü Ferat Y. ve yanında yolcu olarak bulunan Halit Ş. (78) yaralandı.
Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkarttı.
Yaralılar, 112 Acil servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.