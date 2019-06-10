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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Ahmet Bursalı idaresindeki 43 PL 890 plakalı otomobili ile Tavşanlı ilçesinden Emet istikametine seyir halinde 15. kilometreye geldiğinde yağmur yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole gitti. Yaşanan trafik kazası neticesinde tek taraflı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Kazada sürücü Ahmet Bursalı, araçta bulunan yolcular Hasan Bursalı ve Hatice Bursalı yaralandı.


Yaralılar Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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