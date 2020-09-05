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Tavşanlı'da trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Tavşanlı-Kuruçay karayolu 2. kilometresinde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kuruçay beldesinden Tavşanlı istikametine gitmekte olan İlyas Aksoy (57) idaresindeki 43 UF 067 plakalı otomobil ile Halil İbrahim Kahraman (49) idaresindeki 43 U 2596 plakalı minibüs ile çarpıştı.Kazada, sürücü İlyas Aksoy, Halil İbrahim Kahraman ve otomobilde yolcu bulunan Necati Uslu (55) yaralandı.


Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

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