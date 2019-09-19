Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tunçbilek Garp Linyit İşletmesi sahası içerisinde yer alan yol ayrımında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İ.D., idaresindeki 43 AAS 688 plakalı araç, yoldan çıkarak devrildi. Kazada, sürücü İ.D. ile yolcular H.H.Y., M.T. ve P.T. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ile Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.