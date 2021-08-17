Tavşanlı'da trafik kazası: 4 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Köprücek köyü karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı'dan Köprücek istikametine giden M.Ç. idaresindeki 43 AAV 531 plakalı otomobil ile Tavşanlı ilçe istikametine giden K.G. yönetimindeki 43 ABL 276 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, her iki araçta bulunan sürücüler ile Z.K., S.G. yaralandı.

Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra 112 Acil servisler ile Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.