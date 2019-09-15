Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Kuruçay kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuruçay kavşağı trafik ışıklarında A.D. idaresindeki 43 AAJ 483 plakalı otomobil ile A.D. yönetimindeki plaka bilgisi edinilemeyen otomobile çarpıştı.

Kazada her iki otomobilin sürücüsü ve H.D., F.D. ve N.Y. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.