Tavşanlı'da trafik kazası: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Gümüşgölcük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih C. idaresindeki 43 U 9698 plakalı otomobil ile Ramazan Ş. yönetimindeki 43 ABU 512 plakalı otomobil buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada, her iki aracın sürücüleri ile Baki Ş., Furkan A. ve Yahya D. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.