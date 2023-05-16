İhlas Haber Ajansı

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Tavşanlı'da trafik kazası, aynı aileden 3 kişi yaralandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.


Kaza Tavşanlı Harmancık yolu 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ; Harmancık'tan Tavşanlı'ya seyir halinde olan 46 KY 151 plakalı otomobil sürücüsü İsa K. (38) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak karşı şeride geçti. Meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı, otomobil kullanılamaz hale geldi.


Yaralı sürücü İsa K., aynı araçta bulunan 3 yaşındaki Yasir Eymen K. ve Şeyla K. (38), 112 acil servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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