Tavşanlı'da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na katkı amacıyla program düzenlendi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Güçlendirilmesi ve Milli Sanayi'nin geliştirilmesi için kurulan TSGV'nin tanınırlığını arttırmak, halk arasında farkındalık oluşturmak amacıyla program düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na katkı amacıyla düzenlenen "Yerli Üretim Milli Güce Bizde Varız Türkiye" projesi Televizyon programlarıyla tanınan Serdar Tuncer, Hasan Kaçan ve Kadir Çöpdemir'in söyleşisiyle başladı.

Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen programa Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Necati Gündüz, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, TSKGV Müdürü Emekli Tümgeneral Sadık Piyade, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Protokol konuşmalarının sonrasında sahne alan ünlü isimler zaman zaman öğrencilerle karşılıklı diyaloglar kurarak esprili yaklaşımlarıyla salondakilere keyifli anlar yaşattı.

Serdar Tuncer'in seslendirdiği şiirler ise gönüllerin pasını sildi.

Tavşanlı'daki programa TSKGV'nin yönetim kadrosu da ilgi gösterdi. Program sonunda, Vali Ömer Toraman, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Efe söyleşide bulunan Serdar Tuncer, Hasan Kaçan ve Kadir Çöpdemir'e hediye takdim etti.