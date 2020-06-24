İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacına yönelik düzenlenen operasyonda bir evde 3 bin 90 adet Extacy uyuşturucu hap,1 kilo 842 gram toz esrar ele geçirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, uyuşturucu satışını ve kullanımını önlemek amacına yönelik düzenlenen operasyonda bir evde 3 bin 90 adet Extacy uyuşturucu hap,1 kilo 842 gram toz esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, S.K. isimli şahsın anneannesi A.G.'nin Subaşı Mahallesindeki ikametinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine ikamette arama yaptı. Aramada, 3 bin 90 adet Extacy uyuşturucu hap,1 kilo 842 gram toz esrar ve hassas terazi ele geçirildi.Bu arada polis haplarla 'Evde Kal' yazarak Korona virüsle mücadeleye dikkat çekti.


Firari S.K. isimli şahsı arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.