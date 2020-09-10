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Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, düzenlenen operasyonda iki zanlının üzerinde 25 gram bonzai, bir evde ise 35 gram esrar, 6 gram bonzai ve 0.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, düzenlenen operasyonda iki zanlının üzerinde 25 gram bonzai, bir evde ise 35 gram esrar, 6 gram bonzai ve 0.58 gram kokain ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu temin etmeye gelen İ.K. ve G.Y. isimli zanlılar çevre yolu üzerinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince üzerlerinde 25 gram bonzai ile yakalandı. Ayrıca bir eve narkotik köpeği ile birlikte arama yapan ekipler, 35 gram esrar, 6 gram bonzai ve 0.58 gram kokain ele geçirdi.


Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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