Tavşanlı'da uyuşturucu operasyonu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarmanın yaptığı operasyonda 5 gram bonzai, 1 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Verilen bilgiye göre, Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde K.D. (39) ve E.Ö. (32) isimli şahısların Tavşanlı ilçesinde kiraladıkları apart dairede uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. Ekiplerce şüphelilerin kiraladığı apart daire ve araçlarında yapılan aramada, 5 gram bonzai, 1 adet sentetik hap, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı,1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 21 adet 9 mm çapında tabanca fişeği,1 adet 7,65 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.