Tavşanlı'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan takip sonucu uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.G. isimli şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonucu uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alınan E. G. ve uyuşturucu madde kullanıcı oldukları tespit edilen 8 şahıs gerekli işlemler için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli E.G. buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Tavşanlı T Tipi kapalı cezaevine teslim edildi.

2022 Ocak Ayından itibaren Asayiş Büro Amirliğinin Tespit etmiş olduğu Tavşanlı İlçesinde uyuşturucu madde satan 14 şüpheli cezaevine gönderilirken ilçenin tamamen uyuşturucudan temizlenmesi için çalışmaların süreceği öğrenildi.