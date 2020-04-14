İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tavşanlı'da uyuşturucuya geçit yok

Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçeye otomobille uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Balıkesir kavşağı üzerinde durduruldu. Şüpheli H.A., A.Ş. ve E.K.'nın içerisinde bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 45 gram esrar ele geçirildi.


Şüpheli H.A., A.Ş. ve E.K. ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek göz altına alındı.


Ayrıca sosyal mesafeye uyma emrine muhalefet etmekten dolayı 9 bin 450 TL idari yaptırım cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.