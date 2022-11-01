Tavşanlı'da üzerinde uyuşturucu bulunduran kişi tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir kişinin üzerinde metanfetamin ele geçirilmesi ile tutuklandı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir kişinin üzerinde metanfetamin ele geçirilmesi ile tutuklandı.
Bursa'dan otobüs ile şüpheli şahıs T.B.'nın (25) ilçeye uyuşturucu getirdiği ihbarı üzerine Tavşanlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin otobüste yapılan üst aramasında 42 gram metanfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs, Tavşanlı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.