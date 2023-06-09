Tavşanlı'da Yağlı Boya Resim Kursu Sergisi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Yağlı Boya Resim Kursu Sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dilek Yılmazer Kocaman ve öğrencilerinin yağlı boya resim sergisine katılım ve ilgi oldukça yoğun oldu.

Resim sergisi açılışı, Kaymakam Hayrettin Baskın, Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, Şube müdürleri Sedat Cumali Koca, Süleyman Akay, Asım Bulut, Tavşanlı Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hatice Şen ve Murat Özaydın, Özel Yıldız Müdürü Rabia Yıldız, Kütahya Tanıtım Vakfı yönetim kurulu başkanı Adil Özkan, Kütahya Kültür Sanat derneği Başkanı Bayram Yıldız, Küsad Sanatçıları Binnur Bektaş, Halil Kırkıl‘ın katılımları ile gerçekleşti. Kurdele kesimi sonrası kursiyerler tarafından yapılan yağlı boya eserlerin sergisi sanat severler için açıldı.

Dilek Kocaman Yılmazer “ Açılışımızda bizleri yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.” diyerek öğrencilerini de kutladı.