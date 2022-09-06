Tavşanlı'da yangın, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye sevk edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ulucami Mahallesi Bayrak Sokak'ta, F.K.'ya ait 3 katlı evin birinci katında yangın çıktı.

Durumun bildirmesi üzerine olay yerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışması sonrası evde maddi hasar oluşurken dumandan etkilenen N.K. isminde bir kişi de 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.