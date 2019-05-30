Tavşanlı'da yangın

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesi Kuruçay Beldesinde İsmail Akan'a ait avluda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi ile yan tarafta bulunan Halil İbrahim Taşkın'a ait ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Kütahya, Tavşanlı, Tunçbilek, Kuruçay Tepecik belediyeleri ile Orman İşletmesine ait ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı olmayan yangında 2 katlı ahşap ev yanarken, evin önünde bulunan traktör ile otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Evin avlusunda bulunan 3 büyükbaş hayvan ise komşuların da yardımı ile yangın yerinden uzaklaştırıldı. Çevre binalar önlem amacıyla boşaltıldı.

Yangın anında Kuruçay Cami hoparlöründen vatandaşların yanan evin dumanında etkilenmemesi için sık sık anonslar ile uyarıda bulunuldu. Yangında dumandan etkilenen bir kişi ise 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilerek ayakta tedavi edildi.

Yangın çıktığı sırada yan tarafta bir evin çatısında anten tamiri yapan Mehmet Özerdem ise Yangını dumanların birden büyümesi ile fark ettim. Hemen itfaiye ve 112'ye haber verdim. Çok büyük bir yangın atlattık" dedi.

Yangını uzaktan görüp gelen Ethem Akçaydan adlı vatandaş ise, "Evlerde duran yoktu. Şükür hemen komşular olarak müdahale ettik" dedi.

Jandarma yangın ile ilgili soruşturmasını sürdürüyor.