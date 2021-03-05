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Tavşanlı'da yangın

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şahin köyünde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Şahin köyünde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Uslu'ya ait 2 katlı evde elektrik kontağından çıktı. Köye sevk edilen Tavşanlı Belediyesi itfaiyesi yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşmakta zorlandı. İtfaiyelerin ve köylülerin kendi gayretleri ile 2 saat süren söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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