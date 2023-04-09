Tavşanlı'da yaşatılan asırlık helva geleneği

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde asırlardır, damatların 'bitli helva' olarak adlandırılan tatlıyı kayınvalidelerine hediye etme geleneği sürüyor.

Tavşanlı'da Ramazan ayının ortalarında yerine getirilen gelenek vatandaşlar tarafından asırlardan bu yana devam ettiriliyor.

Halk arasında 'bitli helva' diye anılan susamlı helvalardan oluşan ve kayınvalidelere özenle süslenerek hazırlanan hediyelik tatlı sepeti damatlar tarafından kayınvalidelere hediye ediliyor. Damat ve damat adayları, kayınvalidelerine susamlı helva götürerek bu geleneği sürdürüyor.

Asırlık işyerinde helva satışı yapan Veli Tayfur, "Her sene olduğu gibi Ramazan ayının ortasında genelde 15'indenden sonra yıllardır devam eden susamlı helva, bitli helva geleneği devam ediyor. Damatlar kayınvalidelerine götürüyorlar. Bu günlerde yoğunluk yaşıyoruz ve damatlar kayınvalidelerini bu gelenek ile sevindiriyorlar" diye konuştu.

Kayınvalidesine helva alan Ahmet Peker ise "Ramazan ayının 15'inden sonra Tavşanlı'nın bir adeti bu, bizde bu adeti yerine getiriyoruz. Asırlık helvacıdan aldık sepetimizi ve kayınvalidemize götürüyoruz" dedi.